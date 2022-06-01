Почти 100 орловских железнодорожных станций готовы к сезону отпусков

Завершены масштабные работы, ориентированные на начало летних пассажирских перевозок.

В Орловской области 99 железнодорожных станций и остановочных пунктов полностью готовы к началу сезона отпусков. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В преддверии увеличения пассажирских потоков железнодорожники подготовили провели большое количество плановых работ:

«Для безопасности и комфорта пассажиров на платформах обновили асфальтовое покрытие и тротуарную плитку, установили новые лавки и урны, информационные стенды, произвели окраску ограждений и полос безопасности».

Кроме того, проведен косметический ремонт залов ожидания на станциях Орел, Мценск, Стальной конь, Лужки-Орловские, Цон, Ливны и Змиевка. На этих же объектах улучшили освещение пассажирских платформ, проверили системы пожарной безопасности и провели обслуживание инженерных сетей.

ИА «Орелград»