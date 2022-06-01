Полтысячи нерадивых родителей объявлены в розыск

В Орле рассказали о мерах взыскания долгов с алиментщиков.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области провело брифинг с участием врио руководителя этого ведомства Татьяны Аксютиной. Как уточнили в пресс-службе управления, мероприятие было посвящено вопросам взыскания задолженности по алиментным платежам. По словам Аксютиной, данное направление в работе судебных приставов является одним из главных приоритетов. Статистика говорит о том, что в регионе насчитывается достаточно много нерадивых родителей, «забывших» о необходимости содержания своих несовершеннолетних детей. Достаточно сказать, что по состоянию на 1 мая 2022 года в розыске находилось 505 должников по алиментам.

— Если должник находится в розыске более года, то взыскатель может подать в суд на признание должника безвестно отсутствующим, — отметила Татьяна Аксютина. — В случае, если суд признает должника безвестно отсутствующим, государство выплачивает взыскателю по алиментам пособие, которое равноценно пенсии по потере кормильца. По состоянию на 31 мая текущего года судами безвестно отсутствующими признано два должника.

Она добавила, что родителей, которые уклоняются от выплаты алиментов, привлекают к административной и уголовной ответственности. В этом году, например, в Орловской области административное наказание понес уже 241 должник, а 87 человек были привлечены к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ. Принимаемые меры приносят положительные результаты, — заверила Аксютина. Количество исполнительных производств, находящихся в остатке, уверенно снижается.

«За четыре месяца 2022 года судебными приставами Орловской области было окончено и прекращено 1797 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей, — отметила по этому поводу пресс-служба УФССП. — На содержание детей было принудительно взыскано и перечислено более 89 миллионов рублей, что на 31 миллион рублей, или на 53 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года».

В рамках 56 процентов исполнительных производств задолженность удерживается из зарплат должников. Также в УФССП отметили, что более 92 процентов неплательщиков алиментов, имеющих водительское удостоверение, были ограничены в праве вождения. Мера оказалась действенной – после приостановки действия прав орловцы погасили 4,438 миллиона рублей долга по алиментам.

ИА «Орелград»