Прожиточный минимум внезапно повысили

Изменения в свою нормативную базу внесло правительство Орловской области.



Важные изменения в постановление от 26 августа 2021 года № 504 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области на 2022 год» внесло региональное правительство. Поясним, что минимум устанавливается ежегодно. Эта величина используется при расчете, например, социальных выплат. В течение года она, как правило, не корректируется, так как изначально власти принимают во внимание при своих расчетах прогнозируемую величину инфляции на будущий год.

Однако этой весной на фоне осложнения геополитической ситуации цены поползли вверх, причем не только в Орловской области в частности и России в целом, но и во всем мире. В связи с этим расчетная величина была увеличена. Правительство Орловской области в новой редакции своего постановления установило величину прожиточного минимума на 2022 год на душу населения в размере 12 945 рублей, для трудоспособного населения – 14 110 рублей, для пенсионеров – 11 132 рублей, для детей – 12 557 рублей.

Для сравнения, изначально на текущий год величина прожиточного минимума на душу населения была установлена в размере 11 114 рублей, для трудоспособного населения – 12 114 рублей, для пенсионеров – 9644 рублей, для детей – 11 122 рублей. Постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года, то есть с этого дня при расчетах различных выплат должны использоваться обновленные параметры. Документ, датированный 30 мая 2022 года, подписал губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков.

Ранее Орелстат сообщал, что в апреле 2022 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем выросли в среднем на 1,9 процента, а с начала года они повысились на 12,7 процента. В то же время в апреле 2022 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,3 процента. Правда, по сравнению с апрелем 2021 года они выросли на 5,4 процентных пункта.

ИА «Орелград»