В Орле детская поликлиника № 1 на две недели останется без горячей воды

1.6.2022 | 13:05 ЖКХ, Новости

Идут плановые работы.

Детская поликлиника № 1, школа № 23, а также ряд жилых домов в ближайшее время останутся без горячей воды. Причиной этого стали плановые работы, проводимые «Газпром Теплоэнерго Орел».

По сообщению пресс-службы городской администрации, отключения продлятся до:

  • 17-00 9 июня: Кромское шоссе, 15.
  • 17-00 2 июня: ул. Садовского, 2,4.
  • 17-00 1 июня: пер. Маслозаводской, 15, 17.
  • 17-00 14 июня: ул. Карачевская, 41а, 41 (детская поликлиника Заводского района), ул. 2-я Посадская, 1, ул. Комсомольская, 62, ул. Панчука, 4 (школа №23).
  • 17-00 14 июня: Наугорское шоссе, 9, 11, 11а, 13, ул. Плещеевская, 3.

ИА «Орелград»

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