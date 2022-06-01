В Орле детская поликлиника № 1 на две недели останется без горячей воды

Идут плановые работы.

Детская поликлиника № 1, школа № 23, а также ряд жилых домов в ближайшее время останутся без горячей воды. Причиной этого стали плановые работы, проводимые «Газпром Теплоэнерго Орел».

По сообщению пресс-службы городской администрации, отключения продлятся до:

17-00 9 июня: Кромское шоссе, 15.

17-00 2 июня: ул. Садовского, 2,4.

17-00 1 июня: пер. Маслозаводской, 15, 17.

17-00 14 июня: ул. Карачевская, 41а, 41 (детская поликлиника Заводского района), ул. 2-я Посадская, 1, ул. Комсомольская, 62, ул. Панчука, 4 (школа №23).

17-00 14 июня: Наугорское шоссе, 9, 11, 11а, 13, ул. Плещеевская, 3.

ИА «Орелград»