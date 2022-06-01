Заработок чиновников вырос на 8 процентов

Аналитики оценили ситуацию с доходами населения в разрезе отраслей.



Орелстат обнародовал данные о заработной плате работников крупных, средних, некоммерческих и малых предприятий и организаций Орловской области. Сообщается, что средняя номинальная заработная плата, начисленная за март 2022 года, составила 38 358 рублей. Она увеличилась по сравнению с февралем 2022 года на 10,4 процента, по сравнению с мартом предыдущего года – на 16,2 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в феврале 2022 года снизилась по сравнению с мартом 2021 года на 1,7 процента.

Рост номинальных зарплат отмечен во всех наблюдаемых статистиками отраслях. Однако происходит он неравномерно. Например, лидером по данному показателю стала сфера предоставления так называемых иных услуг. По сравнению с январем-мартом 2021 года средняя номинальная зарплата в ней выросла на 30 процентов, и это наивысший показатель среди всех отраслей. Однако стоит учесть, что заработки таких работников изначально были невелики. Даже сейчас средняя зарплата работника сферы услуг составляет 29 986 рублей в месяц, или всего 78,2 процента от среднеобластного уровня.

Что касается роста уровня зарплат в других отраслях, то в строительстве по сравнению с прошлым годом заработки увеличились в среднем на 28,7 процента, в коммунальной сфере – на 24,9 процента, в сфере операций с недвижимостью – на 25,1 процента, в сфере гостиничного бизнеса и общепита – на 22,2 процента, в торговле – на 20,4 процента, на предприятиях обрабатывающих производств – на 20 процентов. Наименьший рост зафиксирован в сфере государственного управления. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, чиновники стали зарабатывать всего на 8 процентов больше. Правда, их средняя зарплата составляет 45 487 рублей в месяц, или 118,6 процента к среднеобластному уровню.

Впрочем, это не самый высокий показатель. По данным Орелстата, в финансовой и страховой деятельности Орловской области текущий средний заработок составляет 66 244 рубля в месяц, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – 46 528. Немного заработку чиновников уступают заработки работников сферы транспортировки и хранения (39 907 рублей в месяц), обрабатывающих производств (39 688), а также сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (39 526).

ИА «Орелград»