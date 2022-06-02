Читальный зал под открытым небом заработал в Орле

Необычный летний читальный зал открыла «Бунинка»



В Орле на площадке перед зданием Орловской областной библиотеки имени Бунина заработал летний читальный зал «Лето с Бунинкой». Это уникальная литературная площадка, расположенная под открытым небом. В первый же день на ней была развернута выставка «Большое книжное путешествие». Для самых юных гостей организовали мастер-класс – ребятам дали возможность своими руками изготовить открытки, которые зимой будут напоминать им о лете. Кроме того, специально к церемонии торжественного открытия были подготовлены интересные конкурсы, викторины и веселый и энергичный флэшмоб.

«Лето – пора каникул и отпусков, солнечных дней и путешествий, радости и веселья, — так комментируют открытие площадки в Областной библиотеке имени Бунина. — А еще, конечно, лето – это время читать! Ведь так приятно расположиться в уютном гамаке или кресле, а может на скамейке, где-нибудь на природе, на даче или даже в центре города, открыть любимую книжку и очутиться в волшебном, волнующем мире удивительной истории».

При этом нельзя забывать об обязанности соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в частности, ношения масок и выдерживания социальной дистанции. Как говорят в «Бунинке», в летнем читальном зале можно, не заходя в само здание библиотеки, просмотреть книжные новинки, полистать журналы, почитать ребенку вслух детские стихи, занять их настольными играми, поучаствовать в конкурсах, узнать правила пользования библиотекой.

«Читальный зал под открытым небом поможет отвлечься от городской суеты и отдохнуть от интернета и гаджетов, — считают организаторы. — Любой прохожий может стать посетителем данного читального зала. Здесь созданы оптимальные условия для чтения: с книгами можно ознакомиться, удобно расположившись на стульях в тени деревьев. Сотрудники библиотеки готовы познакомить гостей с удивительным миром книг, проводить творческие викторины и конкурсы».

План мероприятий и график работы необычного читального зала можно найти на официальном сайте «Бунинки». Работать он будет в июне — августе: понедельник — воскресенье — с 11.00 до 17:00 часов, суббота и воскресенье — с 11.00 до 17.00 часов. Выходной – пятница. Так, с 6 по 12 июня в этом читальном зале пройдет Пушкинская неделя, на 7 июня намечена викторина «Сказочное Лукоморье». С 13 по 19 июня будет работать выставка литературы «Во все ты, душенька, нарядах хороша», с 20 по 26 июня – выставка литературы «Путешествие в страну сказок», с 27 июня по 03 июля — выставка литературы «Справочное царство — мудрое государство». 15 июня в читальном зале проведут игру «Русская красавица нарядами славится», 23 июня — квиз-игру «Незнайка в солнечном городе», а на 29 июня запланирована библиографическая рулетка.

ИА «Орелград»