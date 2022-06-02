Директора ДЮСШ осудили за гибель юного спортсмена

Глава спортшколы недоглядел за своим воспитанником на станции.

Свердловский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении директора МБУ ДО ДЮСШ Свердловского района. Мужчина был обвинен в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Подробности сообщает пресс-служба Свердловского райсуда. В рамках расследования было установлено, что в 2017 году директор спортшколы лично разработал и утвердил инструкцию для сопровождающего при перевозке учащихся железнодорожным транспортом. Как оказалось, она не отвечала требованиям безопасности, так как не содержала важного пункта, а именно запрета для сопровождающего оставлять детей без присмотра на пассажирских платформах.

В январе 2018 года грянула трагедия. Команду ДЮСШ пригласили в Поныри для участия в соревнованиях по мини-футболу. Добираться до места планировали электричкой. В состав команды директор включил одного из несовершеннолетних воспитанников, не получив при этом письменного согласия от его родителей. С точки зрения закона, юный футболист был включен в состав необоснованно.

Директор сам отвез ребят на турнир в Курскую область. Домой команда возвращалась 5 января 2018 года, также электричкой. Около семи часов вечера ребята сошли на станции «Змиевка». Упомянутый выше юный футболист отправился домой самостоятельно – директор оставил его без присмотра. При переходе через железнодорожные пути мальчик был сбит электричкой и погиб на месте происшествия. Вину за трагедию следствие и суд возложили на директора, который был сопровождающим. Его действия были квалифицированы по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как уточнили в суде, подсудимый виновным себя не признал. Он заявил, что в его должностные обязанности входили охрана жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса, который был окончен после прибытия команды на станцию «Змиевка» и высадки из вагона. Он считал, что «именно невнимательность несовершеннолетнего и несоблюдение им правил поведения при переходе через железнодорожные пути явилось причиной несчастного случая».

Однако суд, оценив в совокупности все исследованные обстоятельства случившегося, признал директора виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В течение этого срока осужденный своим поведением должен доказать исправление. При этом суд не стал лишать его права не просто работать в образовательных учреждениях, но и руководить ими. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»