Ипотека под 0,9% в «Яблоневом саду»

«Орелстрой» в июне планирует открыть продажи квартир в новом жилом комплексе в Болховском микрорайоне.

ЖК «Яблоневый сад» — это три шестнадцатиэтажных дома в единой архитектурной концепции. Яркие здания в зеленой зоне, но в десяти минутах от центра Орла. Теплая новинка домов — индивидуальные приборы учета. Это позволяет контролировать траты и создавать комфортную обстановку в квартире.

По-новому организован двор. Все машины выведены за его пределы. Играющим на детских и спортивных площадках не придется волноваться об автомобилях. Для комфортного перемещения двор благоустроен без бордюров. Приятная новость для роллеров, скейтеров и мам с колясками.

Безопасное проживание будет обеспечено за счет закрытой территории комплекса и видеонаблюдения по всему периметру.

Дополнительным преимуществом для приобретения квартиры в ЖК «Яблоневый сад» стал совместный проект ГК «ОДСК» с банком партнёром ПАО Сбербанк при поддержке Правительства Орловской области по снижению ипотечной ставки. За счет этой программы покупатели смогут воспользоваться невероятно низкой ипотечной ставкой от 0,9% на весь срок кредита.

Также стоит отметить, что на старте продаж цены очень привлекательны.

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