Мощи многих святых появятся на Орловщине

Одну из таких святынь Богоявленскому собору уже передал митрополит Тихон.



Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, дар был преподнесен в канун праздника Вознесения Господня. Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил всенощное бдение в Богоявленском соборе города Орла и передал ему частицу мощей святителя Тихона Задонского. Мощи этого святого находились в соборе с 1947 по 1961 год. Также митрополит Тихон вручил епархиальные награды работникам Богоявленского собора. Так, за труды во славу Святой Церкви медали преподобного священномученика Кукши III степени удостоились руководитель Центра православных инвалидов Алевтина Бакланова и певчий мужского хора Богоявленского собора Артур Ефремов.

В митрополии отметили, что праздник Вознесения Господня – это один из двенадцати двунадесятых праздников, которые посвящены ключевым событиям евангельской истории. Вознесение празднуется на сороковой день после Пасхи, Воскресения Христова, поэтому праздник всегда приходится на четверг. Вознесение Господне описано в Евангелии от Луки, Деяниях святых апостолов и кратко — в окончании Евангелия от Марка.

К слову, митрополит Тихон также совершил архипастырский визит во Мценский район, где совершил литургию в монастыре святого Кукши в деревне Фроловка. Малый храм в честь усекновения главы священномученика Кукши строится над источником, — уточнили в митрополии. Возводить его начинал прежний наместник, ныне епископ Кафский Алексий. В храме будет храниться икона с частицей мощей преподобного Саввы Освященного, которую монастырю пожертвовал благодетель. Также здесь будет находиться мощевик с частицами мощей 30-ти святых.

«В этом месте более 20 лет назад был основан скит святого Кукши, впоследствии ставший монастырем, — говорят в митрополии. — Здесь же находилась первая монастырская деревянная церковь. Новый храм в честь усекновения главы священномученика Кукши является уменьшенной копией храма Лавры Саввы Освященного в Израиле. Работы здесь почти завершены. Вскоре церковь освятят».

ИА «Орелград»