Нашумевшее «мусорное» дело закончилось судом

Виновный в нарушении чиновник пытался по суду отбиться от штрафа.



В Орле Советский районный суд поставил точку в споре, который возник еще в прошлом году. Речь идет о так называемом «мусорном» деле, которое регулярно освещал «Орелград». Напомним, прошлым летом Орловское УФАС России возбудило дело в отношении департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Чиновников заподозрили в нарушении статьи 17 Закона о защите конкуренции, выразившихся в установлении в документации об аукционе необоснованных требований.

Победитель аукциона получал право на выполнение научно-исследовательской работы «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области». При этом организаторы требовали, чтобы у участников тендера в обязательном порядке имелась лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Один из несостоявшихся участников подал жалобу в УФАС, логично пояснив, что теоретические расчеты и практический вывоз мусора – это совершенно разные сферы. Чтобы рассчитать нормативы не обязательно иметь лицензию на вывоз мусора.

Как напоминает пресс-служба УФАС, в конце декабря 2021 года решением комиссии был признан факт нарушения департаментов пункта 2 части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Антимонопольщики пришли к выводу, что установление требования о наличии лицензии «привело или могло привести к ограничению, недопущению или устранению конкуренции на товарном рынке научно-исследовательских работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов».

Статьей 17 закона о защите конкуренции установлен прямой запрет на такие действия. За нарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 14.9 КоАП РФ. В соответствии с этим Орловским УФАС было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа признанному виновным сотруднику. Последний с этим не согласился и обратился в Советский районный суд города Орла с заявлением об отмене постановления УФАС. Оценив доводы сторон, суд счел наказание законным и справедливым.

ИА «Орелград»