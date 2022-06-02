Оглашены условия распродажи недр под Орлом

Правила организации аукционов утвердили региональные власти.



Правительство Орловской области утвердило порядок подготовки проведения аукционов на право пользования участками недр местного значения. Документ разработан в соответствии с Законом РФ «О недрах». Кроме того, у Орловской области имеется и собственный закон «О регулировании отдельных отношений недропользования». Новый документ регламентирует порядок подготовки проведения торгов, победители которых получат право на разведку и добычу полезных ископаемых, либо на геологическое изучение недр.

Согласно ему, решение о проведении таких аукционов принимается исключительно правительством Орловской области. При этом решение оргвопросов возложено на региональный департамент надзорной и контрольной деятельности. Выставляемые на аукционы участки, так называемые объекты лицензирования, должны быть включены в региональный «Перечень участков недр местного значения по Орловской области». Основанием для начала процедуры является заявка, поступившая в лицензирующий орган от заинтересованного бизнеса.

Она должна содержать предлагаемые условия пользования участком недр, включая предложения о проведении геологического изучения с указанием его видов, объемов и сроков проведения работ, ожидаемых результатов, в том числе по приросту запасов полезных ископаемых. Новым постановлением разрешено использовать для подачи заявки самые современные электронные средства коммуникации, включая «Личный кабинет недропользователя». Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, заявки разрешено подавать и иностранцам. В этом случае документы, составленные на иностранном языке, представляются с их переводом на русский язык. А верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы.

Ранее правительство Орловской области представило анализ регионального рынка добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения. Среди основных проблем участники рынка отметили сложность получения лицензии и недостаточную информированность об участках, предлагаемых для предоставления в пользование с целью добычи полезных ископаемых. Со своей стороны власти разрабатывают меры по решению подобных проблем и развитию конкуренции. В частности, предполагается оказание консультационных услуг предпринимателям по вопросам лицензирования и сроков оформления документов. Другими мерами являются обеспечение открытости аукционов на право пользования участками недр и информирование участников рынка об участках, предлагаемых для предоставления в пользование.

По данным геологоразведочных исследований, Орловская область обладает значительными запасами минерально-сырьевых ресурсов, представленных различными видами полезных ископаемых, многие из которых в настоящее время не разрабатываются и являются резервными. Воспроизводство минерально-сырьевой базы региона сейчас осуществляется только за счет собственных средств недропользователей, которые, получив право пользования участками, поставили на государственный баланс запасы полезных ископаемых, полностью подготовив эти участки к промышленному освоению. По состоянию на начало 2022 года территориальным балансом общераспространенных полезных ископаемых по Орловской области было учтено 179 месторождений десяти видов полезных ископаемых. В регионе не разрабатываются такие полезные ископаемые, как торф и трепела. В целом на отчетную дату в государственном реестре числилось 55 действующих лицензий на пользование недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых.

ИА «Орелград»