Орловцы избавились от налоговых долгов на полмиллиарда

В Орловской области отмечено значительное снижение налоговой задолженности.



Жители Орловской области к началу мая 2022 года сократили свою совокупную задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям на 580 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления ФНС России. В процентном соотношении величина совокупного налогового долга граждан снизилась за год на 13,2 процентных пункта.

Для сравнения налоговики приводят подобную статистику на начало года. Согласно ей, по состоянию на 1 января 2022 года совокупная задолженность орловцев по сравнению с 1 января 2021 года снизилась на 565,1 миллиона рублей и составила 3,206 миллиарда рублей. Снижение задолженности по налоговым платежам при этом было оценено специалистами в 5,8 процентных пункта, по страховым взносам – в 35,8 процентных пункта.

«Налоговая служба Орловской области напоминает жителям региона о том, что у граждан и организаций появилась дополнительная возможность получить информацию о возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам от ФНС России посредством смс-сообщений или сообщений на электронную почту, — следует из официальной информации ведомства. — Для этого требуется предоставить в налоговый орган согласие на индивидуальное информирование налогоплательщиков о задолженности посредством смс и/или е-mail сообщений».

Физические лица, то есть простые граждане, могут предоставить такое согласие в любую налоговую инспекцию лично или через своего представителя. Существует и более простой и удобный путь: можно воспользоваться возможностями ведомственного онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Кстати, данная услуга достаточно востребована и популярна. По подсчетам налоговиков, по состоянию на 1 мая текущего года в Орловской области эту услугу получают почти 2000 налогоплательщиков.

ИА «Орелград»