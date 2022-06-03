Эксперты объяснили, зачем жители региона потянулись в МФЦ

Почти 3000 раз орловцы обратились в МФЦ за услугами налоговой службы.



В Орловской области растет спрос на налоговые услуги, оказываемые не в самой инспекции, а в многофункциональном центре оказания государственных услуг, так называемом МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной налоговой службы. Согласно приведенным данным, в Орловской области действуют 94 офиса МФЦ, которые в формате «одного окна» оказывают местным жителям 22 налоговые услуги. Пользуются этим те орловцы, которым удобнее и ближе прийти в МФЦ, а не в налоговую инспекцию.

«Так, за первый квартал 2022 года в многофункциональных центрах региона было оказано почти 3000 услуг ФНС России, что на 1820 услуг больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — уточнили в областной налоговой службе. Самой востребованной услугой в этом году является прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача, в том числе повторная, гражданам свидетельств о постановке на учет. Всего в первом квартале от орловцев через МФЦ поступило 825 таких заявлений. Кроме того, через отделения МФЦ орловцы подали 743 декларации по налогу на доходы физических лиц на бумажном носителе. На третьем месте – 421 запрос – находится услуга по государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Впрочем, и с самой налоговой службой орловцы общаться не забывают. Согласно приведенной статистике, за январь-апрель 2022 год в территориальные органы ФНС России по Орловской области поступило почти 6,3 тысячи письменных обращений. При этом более 90 процентов из них были направлены в электронном виде, причем 5450 обращений поступили через личные кабинеты налогоплательщиков. В УФНС добавили, что для удобства налогоплательщиков разработаны короткие сценарии по наиболее часто задаваемым вопросам – «Жизненные ситуации». Они действуют в рамках онлайн-сервисов «Обратиться в ФНС России» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Срок рассмотрения обращения по «Жизненной ситуации» сокращен в 2 раза.

ИА «Орелград»