Молодую мать отправили в колонию за пощечину полицейскому

Женщина уже имела судимость и отсрочку исполнения приговора.



В Мценском районе Орловской области осудили местную жительницу, которой придется более года провести за решеткой. Как пояснили в пресс-службе Мценского райсуда, она нанесла пощечину полицейскому, находящемуся при исполнении своих служебных обязанностей. При других обстоятельствах она могла бы избежать реального заключения. Но дело в том, что это преступление стало для нее не первым – ранее амчанка уже была осуждена к лишению свободы, но суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания до достижения ее ребенком 14 лет.

Из материалов дела следует, что сотрудники полиции выехали по вызову – местная жительница позвонила в дежурную часть и пожаловалась на соседа, который слушал громкую музыку в позднее время суток. На лестничной площадке полицейские потребовали от меломана «прекратить противоправные действия». Требования эти он проигнорировал, окатив гостей нецензурной бранью. Его решили задержать за мелкое хулиганство. За мужа заступилась его супруга, также вышедшая из квартиры. Пытаясь «отбить» его, она и нанесла пощечину одному из полицейских.

Ее действия были квалифицированы как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, то есть по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. В суде женщина вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью. Дело слушалось в особом порядке судебного разбирательства. Тут и всплыло криминальное прошлое. Оказалось, что эта же амчанка ранее украла банковскую карту и обналичила деньги, лежавшие на чужом счете.

За кражу суд ране приговорил ее к 1 году лишения свободы. Действие предоставленной ей отсрочки распространялось при условии, что она больше совершать преступления не будет. Кстати, при примерном поведении при достижении ее ребенком 14-летнего возраста женщину могли и освободить от реального отбывания наказания. Но в данном случае получилось так, что новый приговор был присоединен к старому. В результате по совокупности молодая мать получила наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Под стражу ее взяли прямо в зале суда. Дети осужденной переданы органу опеки и попечительства для дальнейшего устройства.

ИА «Орелград»