Опубликовано видео смертельной аварии под Орлом

31 мая в четырех километрах от Орла легковушка столкнулась с «КамАЗом».

В социальных сетях опубликована видеозапись смертельного ДТП, которое произошло 31 мая в четырех километрах от областной столицы.

Ранее «Орелград» сообщал, что в результате столкновения автомобиля ВАЗ-21114 с грузовиком КамАЗ погибла 54-летняя пассажир легкового автомобиля. Кроме этого, с травмами были госпитализированы 30-летний водитель и 40-летняя пассажир ВАЗа.

По уточненной информации, погибшая была матерью водителя ВАЗа.

ИА «Орелград», видео «ДТП Орел и автохамы»