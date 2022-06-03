Орловчанок попросили опознать своего возможного насильника

Серийный насильник орудовал в разных регионах.

Следственный комитет объявил о поиске возможных жертв серийного насильника, который мог совершать свои преступления в том числе и в Орловской области.

29-летний житель Московской области был задержан в марте этого года в Калининградской области. Ранее он проживал в Тульской области и Москве. Передвигаясь на автомобиле, он мог перемещаться в том числе по территории Орловской области, а значит — совершать изнасилования.

«Особые приметы преступника: на спине вдоль позвоночника татуировка в виде 5 иероглифов, на правой лопатке изображение крылатого человекоподобного существа, отсутствует часть передних зубов, в паховой области шрам размером 8-10 см.

Просим откликнуться всех, кто мог пострадать от действий данного лица, либо может сообщить об известных обстоятельствах совершенных им преступлений в СУ СК по Орловской области по телефону: 8-920-815-65-55 (круглосуточно), в сообщество следственного управления в социальной сети «ВКонтакте»», — сообщила пресс-служба СК.

ИА «Орелград»