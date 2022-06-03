Селяне категорически отказываются от прививок против бешенства

Жители Орловской области не доверили своих собак и кошек ветеринарам.



В Орловской области ветеринарные работники столкнулись с неприятной проблемой. Сразу несколько жителей сел Ливенского района отказались предоставить специалистам своих домашних питомцев для проведения вакцинации против бешенства. Об этих фактах стало известно из сообщения Территориального управления Россельхознадзора, которое, в свою очередь, было проинформировано о случившемся демарше государственной ветеринарной службой Орловской области.

Из официальной информации следует, что при проведении ветеринарными специалистами плановой вакцинации против бешенства животных в селе Крутое Ливенского района местные жители категорически отказались предоставить для прививок девять кошек и семь собак. Данным гражданам уже выдано соответствующее требование. Если селяне его не исполнят, их могут привлечь к административной ответственности. Дело в том, что вакцинация – дело государственной важности. Из бюджета на ее проведение выделяются громадные средства.

Ведь бешенство – это общее для человека и животных заболевание, вирусная зоонозная природно-очаговая инфекционная болезнь с контактным механизмом передачи возбудителя. В Орловской области фиксировались случаи бешенства не только среди домашних, но и среди диких плотоядных животных. Активными переносчиками смертельно опасного вируса являются лисицы. В регионе не раз отмечались случаи, когда они забегали в села и кусали собак, передавая тем вирус. После этого реальную угрозу для селян начинали представлять уже домашние собаки.

Это особо опасное заболевание ежегодно регистрируется во всех регионах ЦФО. Поскольку основным источником распространения болезни является лисица, первостепенная роль отводится профилактике заболевания – вакцинации всех восприимчивых животных, в том числе в дикой фауне. Например, в 2019 году в Орловской области было вакцинировано 45 тысяч собак и 33 тысячи кошек, в 2020-м — 43 тысячи собак и 32 тысячи кошек.

Эксперты отмечают, что в последнее время в Орловской области стало выявляться гораздо меньше, чем раньше, больных бешенством животных. С начала 2021 года на территории региона был зарегистрирован всего один случай бешенства, как раз у лисицы. Для сравнения, в 2017 году бешенство убило 12 лисиц, одну енотовидную собаку, одного барсука и одного ежа. Наиболее неблагополучная ситуация сложилась в 2019 году, когда от бешенства пала 21 лисица, четыре енотовидные собаки и один барсук.

ИА «Орелград»