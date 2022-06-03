Жилищная очередь сократилась всего на 3,8 процента

В Орле аналитики оценили темпы продвижения очереди на жилье.



Орелстат подвел итоги по форме федерального статистического наблюдения № 4-жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений» в 2021 году. Сообщается, что за прошедший год в Орловской области получили жилье и улучшили жилищные условия 295 семей. Как подсчитали статистики, указанное количество счастливых новоселов – это лишь 3,8 процента от числа очередников на начало года, когда на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 7266 семей, или 2,4 процента от всех семей, проживающих в регионе.

Также подсчитано, что общая площадь жилых помещений, заселенная в прошлом году орловскими семьями, составила 13 004,9 квадратных метров. Из них в домах-новостройках — 3967,8 квадратных метров. Отметим, что, несмотря на достаточно скромный процент очередников, получивших жилье, региональная очередь постепенно сокращается, по крайней мере, официально. Так, в 2017 году в очереди на улучшение жилищных условий состояла 9281 орловская семья, или ровно 3 процента от общего количества семей. В 2018 году она сократилась до 8782 семей, в 2019 – до 8225 семей, в 2020 – до 7745 семей.

С другой стороны, заметное сокращение очереди было обусловлено тем, что в предыдущие годы гораздо большее количество семей справляло новоселье. Например, в том же 2017 году жилье получили 523 семьи, что на тот момент составляло 5,5 процента очередников. В 2018 новоселье справили 379 орловских семей (4,1 процента), в 2019 – 371 (4,2 процента), в 2020 году — 330 (4 процента). Как видно, прошедший 2021 год стал наименее продуктивным в этом отношении.

Тем временем, аналитики Орелстата оценили и средние цены на рынке жилья Орловской области по итогам первого квартале 2022 года. так, квартиры на первичном рынке оцениваются в среднем в 67 208 рубля за один квадратный метр общей площади, квартиры на вторичном рынке – в 64 404 рубля за квадратный метр. При этом цена на типовые квартиры, которые в новостройках зачастую продаются без отделки, существенно ниже. Например, на первичном рынке такое жилье продается в среднем по 41 969 рублей за «квадрат», на вторичном – по 60 367 рубля.

ИА «Орелград»