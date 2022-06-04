Антикоррупционную комиссию создали под Орлом

Новый орган возглавил вице-спикер окружного парламента.



Орловский окружной Совет народных депутатов создал собственную комиссию по противодействию коррупции. Решение было принято на прошедшей сессии. В состав комиссии включены шесть человек, их кандидатуры были заранее представлены на обсуждение в окружной парламент. Возглавил новый антикоррупционный орган заместитель председателя Совета Владимир Чернов. Основной задачей комиссии станет обеспечение соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».

Напомним, что в соответствии с законом депутаты обязаны публично отчитываться о своих доходах и расходах. Кроме того, федеральным законом введен запрет отдельным категориям граждан на открытие счетов и хранение денег и ценностей в иностранных банках. Ограничения введены и по использованию иностранных финансовых инструментов. Согласно принятому положению, состав антикоррупционного органа формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые им решения.

Соответственно, если рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению члена комиссии, то он автоматически отстраняется от исполнения своих полномочий. А на его место на период рассмотрения назначается «иное незаинтересованное лицо». Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов, то есть для кворума будет достаточно четырех человек. Основанием для проведения заседания комиссии может послужить сигнал о том, что депутат представил недостоверный или неполный отчет о своих доходах. Это может быть и информация о несоблюдении требований к служебному поведению или требований об урегулировании конфликта интересов.

Кстати, депутаты вправе инициировать заседания в отношении самих себя – такое возможно в случае подачи ими заявления о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах и имуществе своих супруги и несовершеннолетних детей. Подчеркнем: комиссия не подменяет собой компетентные органы. Она не будет рассматривать сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, проводить проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

ИА «Орелград»