Число погибших в ДТП снизят за три года

На такой срок рассчитана муниципальная программа.

Власти Ливенского района Орловской области в новой редакции утвердили паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения», действие которой рассчитано на 2022-2024 годы. За три года предстоит решить сразу несколько важных задач. Ожидаемыми результатами являются сокращение числа граждан, особенно детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, снижение тяжести последствий аварий и улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог.

Достичь желаемого результата в Ливнах планируют за счет не только ремонта дорог, но и формирования у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения. Кроме того, планируется повысить эффективность работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Объем финансирования муниципальной программы составляет 32,93 миллиона рублей. Подавляющая часть средств поступит из Дорожного фонда Орловской области.

Как следует из официальной справки, по территории Ливенского района проходит 1203,9 км автомобильных дорог, в том числе 50 км федеральных дорог и 256,52 км региональных дорог. Остальные – это районные и сельские дороги, в том числе подъезды к социально значимым объектам (администрации сельских поселений, фельдшерско-акушерские пункты, СДК, магазины, детские сады, питомники, сельскохозяйственные объекты, объекты питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов).

«В последнее десятилетие проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения», — считают авторы документа.

Рост автомобилизации населения сопровождается ростом числа дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, возрастанием тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях. Парк автомобилей в Ливенском районе, как и в целом по области, ежегодно увеличивается. В качестве иллюстрации приводится статистика. Так, в 2020 году на территории Ливенского района было совершено 202 ДТП, в результате которых погибло 17 человек. Для сравнения, в 2019 году погибших было девять.

ИА «Орелград»