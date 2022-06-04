Мать семерых детей избила гаишника

Стычка с сотрудником полиции довела женщину до уголовного дела и суда.



Верховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Как уточнили в пресс-службе этого суда, на скамье подсудимых оказалась местная жительница, воспитывающая семерых детей. Указанное выше насилие она применила к сотруднику районного отдела ГИБДД. Детали конфликта суд не сообщает. Однако из информации следует, что полицейский был одет в форменное обмундирование.

Гаишник пытался доставить в отдел полиции гражданина, подозреваемого в совершении административного правонарушения. Мужчина сопротивлялся и не желал садиться в служебный автомобиль. Полицейский применил к нему физическую силу, так как задержанный «оказывал неповиновение». Тут в конфликт и вмешалась женщина. В суде уточнили, что она состоит с задержанным в фактических брачных отношениях.

Жена решительно бросилась на защиту мужа, полагая, что действия сотрудника полиции являются неправомерными. Она начала отталкивать гаишника от своего супруга, а затем как минимум трижды ударила полицейского в грудь, причинив ему тем самым физическую боль. Ее действия следствие и суд квалифицировали по части 1 статьи 318 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 8 месяцев. При этом было учтено наличие у женщины семерых детей. В результате к осужденной была применена статья 82 УК РФ, в соответствии с которой реальное отбывание наказания отсрочено до достижения младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИА «Орелград»