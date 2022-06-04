На фоне санкций прибыль орловского бизнеса выросла в 1,5 раза

4Почти две сотни предприятий отчитались о солидных доходах.



Орелстат обнародовал оперативную информацию о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-марте 2022 года. Согласно им, за отчетный период времени сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах сложился в сумме 14,948 миллиарда рублей. Статистики подсчитали, что 186 предприятий получили прибыль в размере 15,509 миллиарда рублей, а 82 организации сработали с совокупным убытком на сумму 561,7 миллиона рублей. Статистика традиционно не учитывает показатели малого бизнеса, кредитных и других финансовых организаций, а также государственных и муниципальных учреждений.

Для сравнения, в 2021 года за январь-март сальдированная прибыль орловского бизнеса составила 9,968 миллиарда рублей, то есть прошлогодний результат превзойден примерно 1,55 раза. Это означает, что на фоне осложнения геополитической обстановки и введения множества экономических санкций против нашей страны орловский бизнес стал зарабатывать гораздо больше. А ведь и в прошлом году показатели прибыльности били предыдущие рекорды.

Что касается структуры прибыльности, то безусловным лидером тут оказались учреждения образования Орловской области. Все 100 процентов таких учреждений, попавших в статистику, оказались прибыльными. Для сравнения, на втором месте оказалась торговля, доля прибыльных предприятий в которой составила за отчетный период времени 87,5 процента, на третьем месте – сельское хозяйство с долей 87,2 процента. Однако имеются в регионе и отрасли, дела в которых с точки зрения рентабельности идут неважно.

Например, в сфере добычи полезных ископаемых количество прибыльных и убыточных предприятий разделилось поровну – их доли составляют ровно по 50 процентов. В сфере водоснабжения и водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений доля убыточных предприятий составила 56,5 процента, в сфере обеспечения электроэнергией и теплом – 57,9 процента. Но хуже всего дела обстоят в сфере деятельности в области информации и связи, где доля убыточных организация в январе-марте составила 80 процентов.

ИА «Орелград»