Норматив специалистов по труду введут в Орловской области

Власти на местах получат субвенции на основании числа чиновников.



Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в приложение к закону «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений». Проектом уточнена методика расчета нормативов для определения общего объема субвенции, предоставляемой конкретному муниципальному району, округу или городу. Речь идет о деньгах, которые выделяются из областного бюджета для осуществления полномочий в сфере трудовых отношений.

Поскольку все районы и города обладают разной численностью населения, то и полномочия осуществляются пропорционально численности жителей. Соответственно, это должно учитываться при распределении субвенций. Такой логикой руководствовались авторы инициативы. Чтобы упростить расчеты по методике и сделать их более справедливыми, законопроектом предлагается установить норматив численности специалистов по труду, работающих на постоянной штатной основе в органах местного самоуправления. На основании нормативов будут рассчитываться объемы субвенций, предоставляемых муниципальным бюджетам.

Нормативы вводятся, исходя из численности населения. Так, для городов, районов и округов с численностью местных жителей до 100 тысяч человек положен один штатный специалист по трудовым отношениям, с численностью населения от 101 до 200 тысяч человек – два специалиста, свыше 200 тысяч человек – три специалиста. Впрочем, под третью категорию подпадает только один населенный пункт региона – город Орел. Как следует из пояснительной записки, в законопроекте не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Его принятие не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.

ИА «Орелград»