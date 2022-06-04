Самые перспективные профессии назовут в Орле

Работодателей региона призвали принять участие в опросе Минтруда.



Управление труда и занятости Орловской области призвало работодателей региона принять участие в опросе по определению наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Организатором акции является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Ее цель заключается в обновлении списка указанных профессий, которое проводится ежегодно с учетом мнения представителей этого рынка.

Как уточнили в региональном управлении, стать участником опроса можно, заполнив опросную анкету в Сети. Опрос пройдет с 6 июня до 22 июля текущего года. Интересующие вопросы можно задать по телефону: (495) 917-59-04. Кстати, организаторы предупреждают, что на самом портале высвечиваются другие даты проведения опроса: с 30 мая по 15 июля. Во ВНИИ труда Минтруда РФ объяснили это тем, что несколько пилотных регионов начали опрос раньше, эти даты были обозначены для них. Орловская область экспериментальной не стала, для нее старт акции будет дан 6 июня, как и для большинства других регионов.

К участию в исследовании приглашаются представители организаций независимо от размера, формы собственности и отраслевой принадлежности. Анкета может быть заполнена руководителем организации или специалистом подразделения управления персоналом. Полученная от них информация позволит определить востребованные на региональном рынке труда профессии для организации обучения и переподготовки кадров, в том числе для опережающей профессиональной подготовки кадров в соответствии с потребностями работодателей, а также для обучения и трудоустройства определенных категорий работников и реализации различных форм занятости, актуальных для работодателей Орловской области. Организаторы гарантируют обеспечение полной конфиденциальности информации, полученной в результате опроса. Она будет использована в обобщенном виде.

Тем временем, правительство Орловской области актуализировало информацию о профессиях, пользующихся спросом на региональном рынке труда. Данные приведены по состоянию на 1 мая 2022 года. Как и раньше, самыми востребованными являются врачи. В настоящий момент в базе данных находится 479 вакансий для врачей, в том числе главных. На втором месте оказались слесари. Организациям региона требуется 430 работников этой специальности. Кроме того, на работу в Орловской области готовы принять 385 операторов, 357 продавцов, 331 швею, 324 водителя автомобиля, 276 специалистов различного профиля и 267 инженеров.