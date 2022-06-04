Смастеривший два пистолета житель Орла получил «условку»

Обвинительный приговор был оглашен судом Заводского района.



В Орле оглашен обвинительный приговор в отношении местного жителя, незаконно изготовившего и хранившего огнестрельное оружие. Подробности сообщает пресс-служба Заводского районного суда. Мужчину обвинили в совершении сразу двух преступлений, предусмотренных статьями 222 и 223 УК РФ. Было установлено, что в 2021 году обвиняемый в магазинах «Следопыт» и «Мир охоты» приобрел изготовленные промышленным способом экземпляры гражданского списанного охолощенного оружия — пистолеты модели Р-411 (Байкал). Чуть позже он также приобрел два ствола с нарезным каналом. Все это он некоторое время хранил у себя в гараже.

Затем, «продолжая реализацию своего преступного умысла», мужчина самостоятельно при помощи подручного инструмента изготовил самодельное ручное самозарядное нарезное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы патронами калибра 9 мм. Отметим, что мастер-самоучка изготовил два пистолета, которые можно было использовать для стрельбы. Оружие он хранил в том же гараже до тех пор, пока туда не нагрянули с обыском сотрудники УФСБ России по Орловской области. Они изъяли пистолеты, а на владельца завели уголовные дела.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и заявил ходатайство об особом порядке принятия в отношении него судебного решения. Ранее он заключил с органами досудебное соглашение о сотрудничестве. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного и состояние его здоровья. В результате орловец получил лишение свободы на срок 3 года и 6 месяцев условно с назначением безальтернативного дополнительного наказания в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»