Угонщику машины под Орлом скостили срок

Орловский облсуд немного смягчил назначенное наказание.



Как сообщает пресс-служба Колпнянского районного суда Орловской области, местный житель сумел добиться смягчения приговора в апелляционной инстанции. Изначально он был осужден в феврале этого года. Суд признал его виновным в угоне чужого автомобиля, квалифицировав действия подсудимого по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что преступление молодой человек совершил в декабре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В тот вечер он шел по улице в поселке Колпна. Вероятно, ему наскучило идти пешком, и он решил угнать автомобиль. Ему приглянулась машина, припаркованная возле многоквартирного дома. Владелец оказался беспечным, поскольку водительская дверца машины оказалась незапертой. Злоумышленник без проблем проник в салон. Более того, ключ находился в замке зажигания. Угонщик завел двигатель и укатил в неизвестном направлении.

Впрочем, полиция нашла его довольно быстро. Угонщиком мужчину признали после того, как владелец машины заявил: он не давал ни устного, ни письменного разрешения на пользование своим автомобилем. В результате описанные события были расценены следствием и судом как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Суд первой инстанции наказал подсудимого лишением свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Апелляционным постановлением Орловского областного суда наказание было смягчено до 1 года и 11 месяцев лишения свободы. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»