«Очередь» за льготами в Орле растянулась на 3000 человек

Жители региона активно подают заявления налоговикам.



В Орловской области на сегодняшний день зарегистрировано уже более 3,2 тысячи заявлений на налоговые льготы. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления ФССП России. Согласно официальной статистике, за четыре месяца текущего года орловские налоговики получили 1951 заявление от физических лиц, то есть от простых граждан, о предоставлении льготы по имущественным налогам. Кроме того, поступило 1256 заявлений от юридических лиц о предоставлении налоговой льготы по транспортному и земельному налогам.

«С 2021 года ФНС России направляет налогоплательщикам-организациям (их обособленным подразделениям) сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов, — напоминает ведомство. — Так, в 2022 году по имущественным налогам юридических лиц было направлено около 4900 сообщений на общую сумму более 600 миллионов рублей».

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих на территории Орловской области, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Кроме того, можно прийти на прием лично и получить необходимую консультацию. Ранее «Орелград» уже писал о том, что в Орловской области все большую популярность набирает налоговой интерактивный сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию».

Интересно, что за первые четыре месяца текущего года им воспользовались почти 3,5 тысячи человек, то есть примерно столько же, сколько подали заявления на налоговые льготы. Указанный сервис дает возможность любому налогоплательщику записаться на прием в налоговый орган на определенный день и время в режиме онлайн. Это позволяет спланировать свой визит в инспекцию и сэкономить затраченное время.

«Наибольшей популярностью данный сервис пользуется у физических лиц, — уточнили в УФНС. — В указанный период заблаговременно на прием в инспекцию ФНС России по городу Орлу записались более 2,7 тысячи физических лиц, 482 индивидуальных предпринимателя и 235 представителей юридических лиц».

ИА «Орелград»