Орловцам обещают оптимальную медицинскую реабилитацию

Взяла старт новая региональная целевая программа.



Правительство Орловской области утвердило параметры и сроки исполнения региональной целевой программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Срок реализации установлен на период с 1 июня 2022 года по 31 декабря 2024 года, то есть программа официально уже взяла старт. Ее куратором назначена первый зампред правительства области Татьяна Крымова. Основной задачей является обеспечение доступности медицинской реабилитации на всех этапах.

Для решения этой задачи предполагается усовершенствовать эту службу, в том числе в рамках оказания высокотехнологичной помощи и первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. В частности, по замыслу доля оснащенных современным оборудованием организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, должна расти. Так, в 2022 году она должна составить не менее 60 процентов, в 2023 году — не менее 70 процентов, а в2024 году — не менее 75 процентов от базового значения 2019 года.

Особе внимание будет уделено кадровому обеспечению реабилитационной службы Орловской области. Укомплектованность врачами-специалистами в данной сфере составляет всего 77,6 процента. Показатель обеспеченности врачами составляет 1,1 на каждые 10 тысяч жителей региона, коэффициент совместительства врачей – 1,3. Укомплектованность средним медицинским персоналом реабилитационной службы гораздо выше – 99,8 процента. Обеспеченность средним медперсоналом составляет 1,4 на 10 тысяч жителей, коэффициент совместительства – также 1,4.

Согласно открытым данным, в Орловской области медицинская помощь взрослым по профилю «Медреабилитация» оказывается в пяти организациях, имеющих соответствующую лицензию. В условиях круглосуточного и дневного стационара она оказывается пациентам с нарушением функции центральной нервной системы, периферической нервной системы и костно-мышечной системы, а также с соматическими заболеваниями, в том числе после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

Детская реабилитация проводится в двух учреждениях: Научно-клиническом многопрофильном центре помощи матерям и детям им. Круглой и в детском санатории «Орловчанка». Она оказывается детям с заболеваниями нервной системы, заболеваниями перинатального периода, соматическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Добавим, что в Орловской области организована трехэтапная система медицинской реабилитации взрослых.

В 2019 году плановые объемы по профилю «Медицинская реабилитация» в регионе были выполнены на 97 процентов, но в 2020 году показатель упал до 39 процентов. Это было связано с приостановлением плановых госпитализаций и перепрофилированием отделений для помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В 2021 году показатель вновь начал расти и достиг 92 процентов. Кстати, основной целью реализации новой целевой программы является повышение до 2030 года ожидаемой продолжительности жизни орловцев до 78 лет.

ИА «Орелград»