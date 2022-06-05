Парк имени Строева будут охранять особо

Правила охраны заказников утвердили в Орловской области.



Правительство Орловской области утвердило «Порядок охраны территорий природных парков, государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий (ООПТ)». Действие документа распространяется на объекты регионального значения. Основными задачами являются сохранение компонентов природной среды, поддержание экологического баланса, обеспечение режима особой охраны и предупреждение нарушений такого режима.

Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водоемов и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Решениями органов государственной власти они полностью или частично изъяты из хозяйственного использования. Для них и устанавливается режим особой охраны. На территории Орловской области на данный момент насчитывается 32 особо охраняемые природные территории, в том числе одна федерального значения, 23 регионального значения и 8 местного значения.

Федеральным статусом обладает национальный парк «Орловское Полесье». Также в Орловской области действуют государственные природные биологические заказники «Верховский», «Глазуновский», «Залегощенский», «Колпнянский», «Краснозоренский», «Кудияры», «Ливенский», «Малоархангельский», «Смирновский» и «Троснянский». Кроме того, имеется достаточно большое количество памятников природы регионального значения: «Балка Непрец», «Дикое поле», «Исток Оки», «Луговая степь у реки Озерка», «Озеро Индовище», «Урочище Апушкина гора», «Озеро Званое» и даже «Парк имени Е.С. Строева». Парк, названный в честь первого губернатора Орловской области Егора Семеновича Строева, расположен на территории Покровского района. Его общая площадь составляет 42 гектара. Данный памятник природы был создан по решению Совета народных депутатов Покровского района № 23/6-РС.

Согласно новым правилам, охрана ООПТ регионального значения возложена на работников бюджетного учреждения Орловской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий» — в отношении управляемых этим учреждением охранных зон. За всеми остальными ООПТ присмотрит областной департамент надзорной и контрольной деятельности. На эти структуры возложен ряд полномочий, в том числе по сбору и анализу информации о состоянии природных комплексов, установке стендов, табличек и аншлагов, информирующих об особом статусе объектов, выпуску информационно-рекламных изданий и др.

ИА «Орелград»