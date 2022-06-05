Предметы неизвестного происхождения нашли под Орлом

Товары сомнительного качества продавались под видом полезной молочной продукции.



Из реестра государственной информационной системы «Цербер» исключена площадка по производству молочной продукции в Орловской области. Так она была наказана за ввод в оборот товаров неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. Подозрительную производственную площадку с говорящим названием «Эверест» выявила специальная мониторинговая группа.

Она установила, что на площадку поступали подконтрольные указанному ведомству товары, в том числе сырье для производства молочной продукции. Подозрения вызвало то, что сырье поступало от так называемых предприятий-фантомов. В ТУ Россельхознадзора привели конкретные примеры. Так, с января по май 2022 года на орловское предприятие поступило более 37 тонн молочной продукции — сыра, сливок и масла сливочного.

Прибыло все это добро с площадок, ранее исключенных из реестра, поскольку они оказались недействующими. Удивительно, но сырье для переработки в Орле как бы поступало не только из относительного близкого Белгорода, но и из Пензы. Согласно сведениям системы «Меркурий», в Орловской области продукция перерабатывалась, после чего ее отправляли в другие регионы, в том числе в Башкортостан, Рязанскую, Ростовскую и Московскую области. Эту сложную сеть распутывать теперь будут правоохранители.

«О выявленных нарушениях Управление Россельхознадзора проинформировало ООО «Эверест», получателей продукции, а также территориальные Управления Россельхознадзора и прокуратуру Орловской области для принятия мер в рамках компетенции, — говорится в официальном сообщении ведомства. — Кроме того, для предотвращения введения в оборот товаров неизвестного происхождения ведомство исключило ООО «Эверест» из реестра ИС «Цербер». Всего с начала года Управлением Россельхознадзора было исключено из реестра 53 площадки».

ИА «Орелград»