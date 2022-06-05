Суд признал орловского водителя опасным для окружающих

Работодатель заплатит крупный штраф за отсутствие медосмотра.



В Орловской области суд наложил на транспортную организацию административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Как уточнили в пресс-службе Мценского райсуда, такое наказание наложено на юридическое лицо за отсутствие организации предрейсового медицинского осмотра водителя грузовика. Постановление было вынесено органами ГИБДД. Компанию, специализирующуюся на грузовых перевозках, признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.31.1 КоАП РФ.

Как пояснили в суде, на автодороге Москва-Белгород сотрудниками ГИБДД был остановлен грузовик КАМАЗ, перевозивший зерно. При проверке документов полицейские выяснили, что водитель перед отправкой в рейс не прошел обязательный медицинский осмотр. Между тем, данная процедура должна выполняться в соответствии с законом. Ведь не прошедший медосмотр водитель автоматически признается потенциальной угрозой для участников дорожного движения, поскольку внезапное ухудшение его физического состояния за рулем может привести к аварии и жертвам.

Фирма не согласилась с выводами полиции и обжаловала постановление в суде. Она ссылалась на отсутствие собственной вины во вмененном ей правонарушении, мол, водитель сам виноват. Однако суд указал, что не водитель должен заботиться о прохождении медосмотра. Такая обязанность возложена на работодателя, который должен организовать проведение медосмотров. Кроме того, работодатель не имеет права выпускать в рейс водителя, не прошедшего предрейсовый медосмотр, за этим требуется четко следить. Суд счел действия полицейских законными и обоснованными и оставил постановление ГИБДД без изменений. Примечательно, что проигравшая сторона дошла до апелляции, но уступила и там.

ИА «Орелград»