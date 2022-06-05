«Табачные» сайты прикрыли по суду

В Орле рассказали о противодействии нелегальному обороту табака.



Управление Роспотребнадзора по Орловской области рассказало о своем вкладе в дело снижения распространенности потребления табака и другой никотинсодержащей продукции и достижения максимального сокращения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака. В ведомстве уточнили, что данные мероприятия проводятся в рамках реализации «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года».

В частности, проводится мониторинг Сети, в которой время от времени выявляются сайты, торгующие табачными изделиями. Напомним, продажа сигарет дистанционным способом в России запрещена. Сделано это во многом потому, что купить табак через интернет бесконтрольно могут дети и подростки. Кроме того, в Сети зачастую предлагается сомнительная продукция без маркировки, что опасно для здоровья, и акцизных марок, что бьет по бюджету страны, а также запрещенные курительные смеси. Подобных торговцев отслеживают компетентные органы.

Непосредственно в Орле сотрудники управления Роспотребнадзора в минувшем году подали 12 исковых заявлений в защиту неопределенного круга потребителей. В исках содержались требования о закрытии сайтов по продаже табачной продукции и кальянов. Как отмечают в ведомстве, на страницах этих ресурсов был указан ассортимент предлагаемой к продаже продукции и цены. Действовали даже «акции и скидки».

«Районный суд города Орла удовлетворил 10 заявлений управления Роспотребнадзора по Орловской области и признал информацию, содержащуюся в сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, — следует из ведомственного сообщения. — Два сайта приостановили деятельность самостоятельно до рассмотрения дела в суде». Кроме того, было подано два иска о ликвидации индивидуальных предпринимателей за неоднократные грубые нарушения прав потребителей, которые выразились в продаже табачных изделий без акцизных марок и средств идентификации. Оба иска судами были удовлетворены.

ИА «Орелград»