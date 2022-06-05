Торговля несуществующими семенами перебралась в интернет

Специалисты выявили интернет-магазин, предлагающий семена не из госреестра.



Специалисты управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в условиях введенного моратория на проверки провели так называемые наблюдения за соблюдением торговыми сетями обязательных требований в сфере семеноводства при реализации пакетированных семян сельскохозяйственных растений. Внимание специалистов привлек интернет-магазин «Европа», зарегистрированный в Курской области. В нем представлен каталог семян. При его изучении было установлено, что из 240 сортов овощных культур, предлагаемых к продаже, два сорта не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

В частности, через интернет предлагалось приобрести семена огурца сорта «Приятель» и редиса сорта «Красный с белым кончиком». Однако данные сорта не включены в Госреестр. Управлением Россельхознадзора компании было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при реализации семян сельскохозяйственных растений. Оно уже рассмотрено и принято к исполнению. В целом в первом квартале текущего года в торговых точках Орловской и Курской областей было выявлено более 5000 пакетов семян овощных культур, сорта которых не включены в Госреестр. Такие данные приведены в отчетной информации Территориального управления Россельхознадзора.

Сообщается, что всего за первые три месяца 2022 года специалистами этого ведомства было проконтролировано 77,5 тысячи пакетов семян овощных культур. По сути, в каждом 12-м случае покупателям предлагали приобрести «кота в мешке». Отсутствие сорта, указанного на пакетике, в государственном реестре может означать, что семена как минимум не выдержали проверку на качество. То есть они могут не взойти, ближе взойдут, но дачник получит вовсе не то, что хотел. Это могут оказаться семена совсем другого сорта или даже культуры, могут оказаться и семена с ГМО.

ИА «Орелград»