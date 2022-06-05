Тысячи тонн сомнительных семян посеяли в центре России

Специалисты управления Россельхознадзора обнародовали данные контроля за семенами.



Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в целом за первый квартал 2022 года было проведено 59 контрольных мероприятий в области семеноводства. Такие данные приведены в ведомственном отчете. Часть проверок касалась семян сельскохозяйственных растений. При использовании и производстве таковых было проконтролировано 4,75 тысячи тонн. Было установлено, что хозяйствующими субъектами в этом году высеяно свыше 4,3 тысячи тонн семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества.

«В результате проведенных контрольных (надзорных) мероприятий было выявлено 109 нарушений, возбуждено 110 дел об административных нарушениях, по которым управлением и мировыми судами вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности, в том числе 61 в виде предупреждения, — следует из информации ТУ Россельхознадзора. — С целью устранения и предотвращения законодательства, выдано 18 предписаний».

Кроме того, в рамках надзора за ввозом грузов было проконтролировано 58 партий импортных семян массой 703,1 тысячи тонн и три партии посадочного материала в количестве 449 тысяч штук. Было отобрано 25 проб для исследования на посевные качества (всхожесть) и 58 проб для исследований на ГМО. Несоответствующих требованиям нормативных документов и содержащих ГМО семян не выявлено.

Тем временем, в мае 2022 года под контролем сотрудников ТУ Россельхознадзора из Орловской и Курской областей в Беларусь было экспортировано 12,37 тысячи тонн рапса, предназначенного для промышленной переработки. Отгрузке предшествовало проведение лабораторных исследований. Карантинные вредные организмы в рапсе обнаружены не были. груз был признан соответствующим установленным фитосанитарным требованиям, в том числе по качеству и безопасности. Всего с начала года под контролем ТУ Россельхознадзора в Беларусь отправлено уже более 20,49 тысячи тонн рапса для промышленной переработки.

ИА «Орелград»