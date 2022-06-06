Дефицит бюджета Орла превысил 1,1 миллиарда рублей

Главный финансовый документ города принят в новой редакции.

Вступило в силу постановление Орловского горсовета народных депутатов, принятое по инициативе мэрии на прошедшей сессии. Депутаты внесли очередные поправки в бюджет областного центра на 2022 год. Его основные характеристики теперь таковы: общий объем доходов бюджета установлен в сумме 11,503 миллиарда рублей, расходов — в сумме 12,648 миллиарда. Прогнозируемый дефицит бюджета города составляет 1,145 миллиарда рублей, или 39 процентов от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

В документе указаны и потенциальные источники финансирования дефицита бюджета. Один из них — крупный банковский кредит. Другой потенциальный источник власти города видят в доходе от продажи 100-процентного пакета акций муниципального гостиничного комплекса «Орел-Отель». Выручить за него планируют чуть более 989 миллионов рублей. Однако существует высокая вероятность того, что эта сделка останется на бумаге. Напомним, назначенный на 19 мая 2022 года аукцион по продаже «Орел-Отеля» не состоялся из-за отсутствия заявок на участие. Повторный аукцион назначен на 30 июня 2022 года.

Что касается поправок в бюджет, то верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года установлено горсоветом в сумме 2,57 миллиарда рублей. При этом верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации установлен в размере 0 рублей, то есть финансовых гарантий муниципалитет никому предоставлять не планирует.

Отметим, что долг города Орла на сегодняшний день составляет указанные 2,57 миллиарда рублей. Из них 1,55 миллиарда – это долг перед банком по трем коммерческим кредитам. Бюджетный долг, предоставленный городу по линии департамента финансов Орловской области, составляет 1,019 миллиарда рублей. Ранее «Орелград» писал, что Минфин РФ выделил Орловской области 4,5 миллиарда рублей, из которых 2,865 миллиарда планируется потратить на погашение рыночных заимствований региона. Оставшиеся 1,634 миллиарда рублей предусмотрены для замещения рыночной задолженности бюджетов муниципальных образований Орловской области.