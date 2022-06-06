Депутаты согласовали правила продажи памятников

Горсовет в первом чтении согласовал порядок организации особых аукционов.

Орловский горсовет народных депутатов в первом чтении утвердил положение «О порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры…». Документом также вводится порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий. Проект решения в горсовет был внесен мэром города Орла, а предназначен он, прежде всего, для приватизации объектов культурного наследия. Таким статусом, например, обладают некоторые зданий, включая жилые.

Согласно новому порядку, условия конкурса по продаже объектов культурного наследия, принадлежащих городу, разрабатываются управлением муниципального имущества и землепользования. Но прежде решение о приватизации такого объекта должны принять депутаты горсовета. Условия конкурса должны предусматривать проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством. Если объект официально признан находящимся в неудовлетворительном состоянии, то УМИЗ заказывает и оплачивает проектную документацию по его сохранению.

Для разработки условий конкурса чиновники обязаны запросить и учесть акт технического состояния объекта культурного наследия, охранное обязательство, паспорт памятника (при его наличии) и выписку из реестра объектов культурного наследия. Перечень условий конкурса формируется исходя из положений охранного обязательства. И только если такого обязательства нет, перечень формируется исходя из проектной документации по сохранению объекта.

Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки их выполнения, порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий. В дальнейшем они не подлежат изменению. Срок выполнения условий конкурса по продаже объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, не должен превышать 7 лет, всех остальных объектов — не может превышать один год. Контроль за исполнением условий конкурса осуществляется УМИЗ в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи. Для обеспечения наиболее эффективного контроля УМИЗ обяжут вести учет таких договоров, принимать от победителей конкурса отчеты, подтверждающие выполнение условий конкурса, проводить проверки фактического исполнения условий с выездом на место. Кстати, отчеты должны предоставляться не реже одного раза в квартал.

ИА «Орелград»