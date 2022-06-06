«Горячие линии» не приняли звонков о коррупции

Власти Орловской области подвели итоги работы с обращениями граждан.



В Орловской области огласили итоги реализации подпрограммы «Обеспечение работы телефонной горячей линии для приема сообщений о коррупционных правонарушениях государственных гражданских служащих…». Данный вопрос находится в компетенции администрации губернатора и правительства Орловской области. Согласно официальным сведениям, телефонных сообщений о коррупционных правонарушениях, совершенных государственными гражданскими служащими, в прошлом году на «горячие линии» не поступало.

В этом отношении куда более показательна статистика регионального УМВД. Согласно ей, в прошлом году подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Орловской области было выявлено 91 преступление коррупционной направленности, что почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Отметим, что 20 из выявленных преступлений были совершены в крупном и особо крупном размере. Фигурантами таких уголовных дел стали 27 человек. Кроме того, в 2021-м было пресечено 29 уголовно-наказуемых деяний против государственной власти, интересов государственной службы и в органах местного самоуправления, в их числе 17 фактов взяточничества. Также было задокументировано 28 фактов мелкого взяточничества.

Возвращаясь к теме общения населения с чиновниками, добавим, что областные власти огласили и результаты работы телефонных «горячих линий» департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости и центров занятости населения в муниципальных районах и городских округах. Они были организованы для приема сообщений о фактах нарушения законодательства в сфере занятости от иностранцев и граждан РФ. Согласно официальным данным, в течение 2021 года по этим телефонам было принято 16 384 звонка. И ни в одном из них, судя по статистике, не прозвучало сообщений о нарушениях законодательства в сфере занятости населения. Не жаловались ни россияне, ни иностранцы.

ИА «Орелград»