Мэр доверил экспертам оценить семейные праздники

В Орле стартовал интернет-конкурс душевной фотографии.



О проведении открытого городского интернет-фотоконкурса «В объективе – молодежь!» объявила администрация города Орла. Он посвящен Дню молодежи. Согласно постановлению мэрии, конкурс проводится управлением по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями и продлится по 24 июня 2022 года. Положение о его проведении утвердил мэр Юрий Парахин, поскольку организатором официально выступает администрация города Орла.

Фотоконкурс проводится с целью поддержки и развития творческих способностей социально активной молодежи, формирования позитивного образа молодых людей, здорового образа жизни и содержательного активного досуга. Задачи: популяризация фотографии как вида искусства, сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи.

Для участия в конкурсе приглашаются не только жители Орла, но и участники из других городов в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Организаторы предусмотрели пять номинаций. Например, в номинации «Патриотизм – дело молодое» составленное из экспертов жюри оценит фотографии молодежи, принимающей участие в патриотических акциях. Пропаганду ЗОЖ и спорта можно представить на снимках в номинации «Жизнь в движении». «Калейдоскоп профессий молодых» – номинация для фото молодежи на рабочем месте, «Добрые дела» – для изображений труда волонтеров и добровольцев.

В отдельную номинацию с говорящим названием «Вместе навсегда» выделены фотографии, на которых изображены молодые семьи, праздники молодых семей и семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Каждый участник вправе прислать не более одной фотографии в каждой номинации, причем она должна быть авторской. Чужие снимки не допустят. Одна фотография вправе участвовать не более чем в одной номинации. При этом в самом конкурсе можно участвовать коллективом авторов, в том числе семьей.

Присланные на конкурс работы рецензироваться не будут. Однако организаторы оставляют за собой право использовать их популяризации молодежной политики, в том числе и по окончании конкурса, но с обязательным указанием авторства. Фотоконкурс преследует только социально значимые цели, — подчеркнули в мэрии.

ИА «Орелград»