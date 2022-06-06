Молитву, спасшую солдата от гибели, нашли в Орле

Листок с молитвой передан на хранение в хотынецкий музей.



В литературно-краеведческом музее «Тургеневское Полесье» в селе Ильинском Хотынецкого района теперь будет бережно храниться пожелтевший от времени бумажный лист с молитвой. Об этом со ссылкой на районную газету «Трибуна хлебороба» сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Речь идет о молитве, которую носил с собой один из орловских солдат на протяжении всей Великой Отечественной войны.

«По словам руководителя музея Любови Нелюдимовой, когда мужчина уходил на фронт, мать дала ему листок с переписанным от руки текстом 90-го псалма, который начинается словами «Живый в помощи Вышняго…», — уточни в митрополии. — Эта молитва хранила бойца на протяжении всей войны».

Так называемый 90-й псалом – это один из самых известных в Псалтыре. Его главную мысль можно выразить так: если человек надеется на Бога и находится в постоянном общении с ним, то бояться нечего. В народном сознании за 90-м псалмом закрепилось представление как о молитве, к которой прибегают в опасности.

В данном случае листок с молитвой, как говорят в митрополии, помог бойцу вернуться домой живым и невредимым. С тех пор на протяжении многих десятилетий пожелтевший от времени листок хранился в семье этого солдата, которая живет в Орле. После его смерти родственники решили передать реликвию в музей «Тургеневское Полесье».

ИА «Орелград»