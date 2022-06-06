Некоторые жители Заводского района Орла временно остались без горячей воды

Идут плановые ремонтные работы.

Некоторые жители Заводского района города Орла, а также ряд государственных учреждений, временно остались без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на диспетчера ООО «Газпром теплоэнерго Орел».

Поскольку в городе продолжаются плановые работы, горячее водоснабжение отключено по следующим адресам:

до 17.00 9 июня: Кромское шоссе, 15;

до 17.00 14 июня: ул. Карачевская, 41а, 41 (детская поликлиника Заводского района), 41б, ул. 2-я Посадская, 1, ул. Комсомольская, 62, ул. Панчука, 4 (школа №23);

до 17.00 14 июня: Наугорское шоссе, 9, 11, 11а, 13, ул. Плещеевская, 3;

до 17.00 20 июня: ул. Тульская, 25 (детский сад №54), ул. Красина, 6а, пер. Ботанический, 27, 29, 6 (детский сад №55), пер. Карачевский, 6, 9, 11, 10б (детский сад №18), ул. Комсомольская, 183 (филиал детского сада №18), пер. Шпагатный, д. 50, 61.

ИА «Орелград»