Осужденные «завалили» благодарностями своих воспитателей

Благодарственные письма поступили во все колонии и следственный изолятор.



Во всех колониях и следственном изоляторе Орловской области появились стенды с коллажами из благодарственных писем, написанных осужденными, в том числе и после их освобождения из мест лишения свободы. Эти послания адресованы сотрудникам воспитательных отделов, — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России. Стенды были оформлены к юбилейной дате, а именно к 65-летию со дня образования воспитательной службы уголовно-исполнительной системы в исправительных учреждениях, которое будет отмечаться 14 июня.

«В этих письмах звучат слова благодарности сотрудникам за их самоотверженный труд по исправлению и воспитанию осужденных, за работу, направленную на формирование уважительного отношения к человеку и обществу, за возможность получить образование и профессию в стенах исправительного учреждения, развить свои творческие способности и повысить уровень культурного и духовно-нравственного развития, а также подготовку к условиям жизни на свободе, — говорят в пресс-службе регионального УФСИН. — Осужденные делятся информацией о том, как устроилась их жизнь после освобождения из мест лишения свободы и даже присылают свои фотографии».

По состоянию на 1 апреля 2022 года в учреждениях УФСИН России по Орловской области содержалось 3537 человек, в том числе в трех исправительных колониях отбывали наказание 2517 человек. В двух орловских колониях-поселениях содержалось 398 человек, в следственном изоляторе №1 — 622 человека. Штатная численность персонала УФСИН, финансируемого из средств федерального бюджета, составляет 2077 человек, в том числе начальствующий состав – 1537 человек и 540 человек гражданского персонала.

В состав уголовно-исполнительной системы Орловской области входят пять исправительных колоний: женская общего режима в поселке Шахово Кромского района, мужская строгого режима в городе Ливны, мужская общего режима с участком строгого режима в поселке Нарышкино Урицкого района, колония-поселение в городе Мценске и колония-поселение в поселке Шахово Кромского района. Следственный изолятор располагается в областном центре.

ИА «Орелград»