Полсотни собак поймали по требованию напуганных граждан

Статистику отлова безнадзорных животных огласили в Ливнах.



Как сообщает администрация города Ливны, в текущем году на территории этого райцентра отловлено уже 46 бродячих животных. Речь идет о потенциально опасных собаках, отлов которых производится как по муниципальному контракту, так и по заявкам местных жителей. Так, в рамках муниципального контракта ценой 100 тысяч рублей, заключенного городским управлением жилищно-коммунального хозяйства с компанией «ЭкоСервис», отловлено уже семь собак. В целом контрактом предусмотрен отлов восьми животных.

Кроме того, в текущем году в бюджетное учреждение «Орловский областной ветеринарный центр» ливенцы направили 37 заявок на отлов безнадзорных собак. На данный момент в городе по таким заявкам отловлено 39 животных. В администрации отметили, что обращения напуганных горожан с просьбами об отлове особо агрессивных бродячих собак поступают в мэрию периодически. В связи с этим власти напоминают, что действующее законодательство строго разграничило полномочия между органами государственной власти и местного самоуправления.

В частности, еще в 2019 году правительство Орловской области утвердило «Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев» и «Порядок организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них». Уполномоченным органом по отлову животных без владельцев стало областное управление ветеринарии. Напрямую оно отлавливать животных не может, поэтому функции исполнителя были делегированы указанному выше областному ветцентру. Он и работает по письменным заявкам, поступающим как от простых граждан, так и от компаний и приютов.

«Все животные, которые были отловлены БУОО «Орловский ОВЦ» на территории города, помещаются в приют, где содержатся в течение 21 дня, а после проведения биркования, стерилизации, вакцинации против бешенства и при условии не проявления немотивированной агрессии за время нахождения в приюте возвращаются в прежнее место обитания согласно действующему законодательству», — заверили в администрации Ливен.

ИА «Орелград»