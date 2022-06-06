В Орле ищут согласных на зарплату в 200-250 тысяч рублей

Самые востребованные и самые высокооплачиваемые профессии названы в регионе.



Управление труда и занятости орловской области проанализировало ситуацию на региональном рынке труда, охарактеризовав ее как стабильную. Сообщается, что так называемый показатель напряженности на рынке труда уже довольно долгое время держится на одном уровне — 0,7 процента. Иными словами, такую величину составляет официальный уровень безработицы. На сегодняшний день в центрах занятости региона зарегистрировано 2,5 тысячи безработных. При этом в банке вакансий службы занятости имеется 8,4 тысячи свободных рабочих мест и вакантных должностей. Некоторые из них привлекают предлагаемой зарплатой.

«В числе наиболее высоко оплачиваемых вакансий: директор службы единого заказчика (заработная плата 250 тысяч рублей), руководитель департамента внешних коммуникаций строительной организации (200 тысяч рублей), начальник отделения календарно-сетевого планирования в строительстве (180 тысяч рублей), — следует из сообщения управления труда и занятости. — Мценский завод профессионального оборудования определяет заработок на вакансию главного бухгалтера в сумме 80 тысяч рублей».

В Кромском районе ищут инженера для мясной компании, который согласился бы работать за 75 тысяч рублей в месяц, и главного инженера для крупного сельхозпредприятия на зарплату в 72 тысячи. В Орле 70 тысяч готовы предложить специалистам по информационным технологиям – вакансии открыло одно из местных предприятий, специализирующееся на онлайн-технологиях.

«В Малоархангельском районе труд врача-невролога центральной районной больницы оценивается в 65 тысяч рублей, врача-терапевта в геронтологическом центре — в 67 тысяч рублей, — перечисляют в управлении. — По 60 тысяч рублей могут получать в Орловской области инженер-технолог литейного производства, фрезировщики, токари, главный и старший агрономы, ветврачи и другие специалисты. В общей массе вакансий превалируют вакансии с минимальным размером оплаты труда. В целом, средняя заработная плата по предоставленным работодателями вакансиям составляет 22,8 тысячи рублей».

ИА «Орелград»