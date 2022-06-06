В России удовлетворили иск представителя недружественной страны

Прецедентное решение вынес арбитражный суд Орловской области.



В Орел состоялось рассмотрение иска компании Rovio Entertainment Corporation, юридический адрес которой расположен в городе Эспоо, Финляндия. Ответчиком выступил «Универсам» из поселка Нарышкино, Орловской области. Истец просил о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 60 тысяч рублей. Финская компания свои требования мотивировала нарушением ответчиком исключительных прав «путем использования образов персонажей мультфильма при реализации товара».

Из материалов дела следует, что компания Rovio Entertainment Corporation является обладателем исключительных прав на товарные знаки, внесенные в Международный реестр товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. Проще говоря, речь идет о правах на использования персонажей известного мультфильма ANGRY BIRDS. Магазин «Универсам» обвинили в том, что в марте 2020 года там в рамках проверочной закупки представителю финской компании был продан контрафактный товар – игрушечный автомобиль, на упаковке которого были изображены персонажи из мультфильма. Всего их было шесть. За незаконное использование каждого из них истец потребовал компенсацию по 10 тысяч рублей.

Ответчик представил в суд письменный отзыв, в котором не отрицал факта нарушения прав истца. Однако просил в удовлетворении исковых требований отказать по причине включения места регистрации истца (Финляндия) в список недружественных государств. Ответчик сослался на аналогичную практику. В частности, в марте 2022 года решением арбитражного суда Кировской области в удовлетворении подобного иска было отказано, поскольку подан он был представителем недружественной страны.

Арбитраж изучил данный вопрос. Действительно, распоряжением правительства РФ от 5 марта 2022 года №430-р был утвержден перечень иностранных государств и территории, совершающие в отношении России недружественные действия. В этот перечень входит и Финляндия в составе ЕС. А 28 февраля 2022 года был издан указ президента «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Но дело в том, что контрафактная игрушка была продана в марте 2020 года, то есть за два года до издания вышеуказанных документов. Тогда Финляндия еще не входила в список недружественных стран. Кроме того, выяснилось, что упомянутое решение Кировского суда еще не вступило в законную силу. Следовательно, принимать его во внимание в качестве аналогии еще, как минимум, рано. В результате арбитраж решил исковые требования удовлетворить и обязал орловский магазин выплатить финской компании 60 тысяч рублей за нарушение исключительных прав, а также возместить расходы на приобретение контрафактного игрушечного автомобиля в размере 753 рубля 10 копеек.

ИА «Орелград»