В Зареченском микрорайоне Орла изменится схема движения общественного транспорта

6.6.2022 | 16:00 Новости, Строительство

Городские власти ищут подрядчика для летних дорожных работ.

В Зареченском микрорайоне города Орла к 1 сентября должна быть внедрена новая схема движения общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Орловская мэрия объявила  о поиске подрядчика, который отремонтирует проезжие части улиц Мостовая и Генерала Родина, а также — Наугорского шоссе.

Этому же подрядчику предстоит дооборудовать остановочные павильоны и место для стоянки автобусов в Зареченском микрорайоне. Теперь остановки будут расположены по следующим адресам:

  • — ул. Емлютина, 22;
  • — ул. Зеленина, 4;
  • — бульвар Молодежи.

Также подрядчику предстоит сделать парковку на улице Николая Сенина и оборудовать остановку «Сторожка» на улице Высоковольтная.

ИА «Орелград»

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