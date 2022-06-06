В Зареченском микрорайоне Орла изменится схема движения общественного транспорта

Городские власти ищут подрядчика для летних дорожных работ.

В Зареченском микрорайоне города Орла к 1 сентября должна быть внедрена новая схема движения общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Орловская мэрия объявила о поиске подрядчика, который отремонтирует проезжие части улиц Мостовая и Генерала Родина, а также — Наугорского шоссе.

Этому же подрядчику предстоит дооборудовать остановочные павильоны и место для стоянки автобусов в Зареченском микрорайоне. Теперь остановки будут расположены по следующим адресам:

— ул. Емлютина, 22;

— ул. Зеленина, 4;

— бульвар Молодежи.

Также подрядчику предстоит сделать парковку на улице Николая Сенина и оборудовать остановку «Сторожка» на улице Высоковольтная.

ИА «Орелград»