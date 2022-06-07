Долг орловского бизнеса оценили в 77 миллиардов

Задолженность предприятий превышает годовой бюджет области.



Орелстат обнародовал данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-марте 2022 года. В частности, сообщается, что на начало апреля кредиторская задолженность предприятий региона составила 77,152 миллиарда рублей, или 89,4 процента к аналогичной дате 2021 года. Просроченная задолженность при этом составляет 2,141 миллиарда рублей, или 2,8 процента от общей суммы долга.

В Орелстате подсчитали, что просроченные обязательства перед кредиторами в целом в Орловской области имеет 21 организация. На этом фоне выделяется сфера обеспечения электроэнергией и теплом. На предприятия этой отрасли приходится более 42 процентов всей просроченной кредиторской задолженности региона. Причем в пределах самой отрасли доля просрочки составляет 22,6 процента от обще суммы долга.

Кроме того, по 14,3 процента общей региональной просроченной задолженности перед кредиторами приходится на представителей трех секторов экономики: транспортировку и хранение, административную деятельность, а также операции с недвижимым имуществом. В число должников с просрочкой также входят предприятия торговли, водопроводного хозяйства, обрабатывающих производств и сельского хозяйства.

В то же время дебиторская задолженность в Орловской области сложилась в сумме 81,513 миллиарда, или 112,5 процента к аналогичному периоду прошлого года. Это говорит о том, что долги деловых партнеров перед орловским бизнесом заметно возросли, тогда как орловский бизнес, наоборот, свои обязательства перед партнерами планомерно снижает. Что касается просроченной «дебиторки», то она на отчетную дату составила 1,845 миллиарда рублей, или 2,3 процента от общего объема этого вида задолженности.

ИА «Орелград»