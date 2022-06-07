Эксперты рассказали, как найти работу с помощью нацпроекта

В Орловской области заметно вырос интерес к нацпроекту «Демография».



Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, в регионе заметно растет интерес населения к условиям реализации национального проекта «Демография». В частности, данный нацпроект способен помочь гражданам найти работу, поскольку в его рамках за бюджетный счет можно пройти обучение. По оценкам областных властей, до конца текущего года в таких обучающих мероприятиях примут участие около 1,4 тысячи орловцев, в том числе 129 молодых людей. Кроме того, в нацпроекте примет участие 451 безработный гражданин, состоящий на учете в органах службы занятости.

«Заявки на обучение уже направили 450 человек, проживающих в Орловском регионе, — сообщили в управлении. — Подать заявление можно на единой цифровой платформе «Работа в России». Напомним, что стать участниками нацпроекта могут граждане в возрасте 50 лет и старше, включая граждан предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте до 7 лет включительно».

Также принять участие в нацпроекте вправе официальные безработные и работники, находящиеся под риском увольнения (включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников). Приглашаются к участию и орловцы в возрасте до 35 лет, которые относятся к несколько необычной категории – граждане, не занятые по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву.

Этим список далеко не ограничивается. Более подробную информацию можно узнать как в областном управлении труда, так и на портале «Работа в России». Кстати, работники промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, могут также пройти обучение в соответствии с постановлением правительства РФ №409. Работодателю положена субсидия на возмещение части затрат на такое профобучение. Размер субсидии составляет до 59 тысяч рублей на одного сотрудника. Непосредственно в Орловской области по этой линии господдержки имеется возможность обучить 578 работников.

ИА «Орелград»