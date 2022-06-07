На Орловщине рождаемость упала, но детей стало больше

Демографический парадокс замечен в данных официальной статистики.

Правительство Орловской области обнародовало медико-демографические показатели региона со ссылкой на данные Росстата. Согласно им, численность детского населения в возрасте от 0 до 17 лет в регионе за три года увеличилась на 6685 человек. К началу 2022 года она составляла 118 770 детей, в то время как показатель 2019 года был заметно ниже — 112 085 детей. Как ни парадоксально, но рост количества детей произошел на фоне снижения общего уровня рождаемости. С этим Орловщина по-прежнему испытывает кризис.

Так, из правительственной информации следует, что рождаемость в расчете на каждую 1000 жителей в Орловской области снизилась за три года — с 8,1 в 2019 году до 7,5 в 2021 году. Впрочем, аналогичное снижение рождаемости отмечается и в целом в Российской Федерации — с 10,1 в 2019 году до 9,6 в 2021 году. Смертность в расчете на каждую 1000 жителей в Орловской области, увы, увеличилась за то же время — с 15,3 в 2019 году до 20,9 в 2021 году. По медико-демографическим показателям в РФ с 2019 года до 2021 года отмечается увеличение смертности с 12,3 до 16,8.

«Смертность в трудоспособном возрасте по медико-демографическим показателям на 100 тысяч жителей в Орловской области увеличилась с 502,7 в 2019 году до 651,6 в 2020 году, — следует также из открытых данных. — В целом по РФ показатель смертности в трудоспособном возрасте также увеличивается. Ожидаемая продолжительность жизни по медико-демографическим показателям за два года в Орловской области уменьшилась и составила 70,1 лет в 2020 году и 72,6 лет в 2019-м. Динамика продолжительности жизни в целом по РФ снизилась с 73,3 лет в 2019 году до 71,5 лет в 2020 году».

ИА «Орелград»