Начальник МКУ «УКС г. Орла» отстранен от должности решением областного суда

Дмитрий Кузнецов дал распоряжение главному бухгалтеру не расплачиваться с подрядчиком, из-за чего компанию лишили возможности участвовать в новых аукционах.

Дмитрий Кузнецов, начальник МКУ «УКС города Орла» отстранен от своей должности решением Орловского областного суда. В настоящий момент руководитель муниципального предприятия является фигурантом двух уголовных дел, напрямую связанных с его профессиональной деятельностью.

Проблемы Кузнецова начались после обращения в правоохранительные органы представителей компании «Мир строительной техники» — подрядчика, выполнившего в полном объеме работы по благоустройство нескольких дворовых территорий.

Дело, в том, что не получив своевременной оплаты своего труда, подрядчик не смог принять участие в новых конкурсных процедурах, чем, разумеется, воспользовались конкуренты. В ходе прокурорской проверки оказалось, что кризисная ситуация была создана искусственно:

«Начальником организации-заказчика, действовавшим в интересах иных подрядчиков, были даны указания главному бухгалтеру учреждения не производить ООО «МСТ» оплату выполненных работ по исполненным контрактам», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге, в отношении Кузнецова были возбуждены уголовные дела по статьям «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» и «превышение должностных полномочий». Кроме того, прокуратура пыталась добиться освобождения подследственного от занимаемой должности. Но Советский районный суд встал на сторону чиновника.

Однако после прокурорской апелляции областной суд на правах вышестоящей инстанции все же утвердил отстранение Дмитрия Кузнецова.

ИА «Орелград»