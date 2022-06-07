Найдена дорога, состоящая из 39 километров ям и выбоин

Ужасная трасса обнаружена общественниками в Орловской области.



Тревогу забили орловские общественники из регионального отделения Общероссийского народного фронта, которые уже выступили с призывом к властям отремонтировать дорогу Нарышкино – Сосково. Более того, свой призыв они адресовали не местным властям, а правительству Орловской области. Свою просьбу активисты мотивируют тем, что «сейчас на дорожном участке протяженностью 39 км нет ни одного квадратного метра без выбоин и ям». О проблеме общественникам сообщили жители Сосковского района.

«По словам людей, с каждым годом передвигаться по дороге на машине становится все опаснее, — говорится в сообщении, распространенном региональным отделением Народного фронта. — В сводках ГИБДД часто встречается информация о произошедших здесь ДТП. Последнее случилось в мае – тогда на подъезде к селу Сосково с трассы из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна съехал автомобиль».

Активисты обращают внимание и на то, что по указанной дороге передвигается не только личный легковой транспорт. Здесь ездят автобусы с пассажирами. В частности, по указанной дороге проходят маршруты автобусов Орел – Нарышкино – Сосково, которые совершают в среднем около шести рейсов в день. Кроме того, фиксируется активный поток грузового транспорта.

«Дорога значительно износилась, асфальтовое покрытие пришло в полную негодность, — говорит сопредседатель регионального штаба Народного фронта Игорь Дробязгин. — Ямочный ремонт эту трассу не спасает – уже нет места, где ранее не был проведен ремонт, который стал бесполезен. Здесь необходимо менять полотно большими участками. Тогда будет результат. Ямочный ремонт – до первого дождя или заморозка, после которых ямы снова открываются. Все это сказывается на безопасности дорожного движения. Эта дорога соединяет сразу несколько районов с населением около 15 тысяч человек, а также десятки населенных пунктов. Поэтому мы и настаиваем на том, чтобы был разработан план по комплексному ремонту этой автомобильной дороги».

Ранее управление МВД по Орловской области сообщало, что за четыре месяца 2022 года неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 77 ДТП на дорогах региона. В результате указанных происшествий пять человек погибли, а 89 получили ранения различной степени тяжести. За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД за указанный период времени было возбуждено 238 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц, внесено 210 представлений в адрес владельцев дорог.

ИА «Орелград»